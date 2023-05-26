بعد الرسالة الحزينة.. محمد صلاح يوضح سبب غياب ليفربول عن دوري أبطال أوروبا

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، عن سبب فشل تأهل "الريدز" للنسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.

وكان ليفربول قد فشل في التأهل إلى دوري الأبطال الأوروبي، بعدما حقق مانشستر يونايتد فوزا كبيرا على تشيلسي بنتيجة 4-1، مساء أمس الخميس، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ32 لمنافسات الدوري الإنجليزي.

وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، أعرب صلاح عن إحباطه الشديد، مؤكدا أنه يعاني من خيبة أمل كبيرة، مقدما اعتذاره لجماهير ليفربول.

ومن المقرر أن يشارك ليفربول في منافسات الدوري الأوروبي في النسخة المُقبلة، لأول مرة منذ موسم 2015-2016..

وعلى الرغم من تغريدة صلاح المحبطة، أكد "الفرعون المصري" أن ليفربول لن يستسلم وسيظهر ردة فعل قوية خلال الموسم الجديد 2023-2024.

وفي تصريحات أبرزتها صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية، قال صلاح: "الفريق يحتاج للتركيز فقط وتحقيق الفوز في كل مباراة من أجل العودة بقوة للمنافسة".

وعن سبب إخفاق ليفربول، قال صلاح: "المنافسة في الدوري الإنجليزي، أصبحت صعبة للغاية ليس على ليفربول فقط بل الجميع يعاني من هذا الأمر".

وأضاف: "الأندية أصبحت أكثر قوة ورغبة في تحقيق الفوز خلال كل مباراة، والمدربون يقدمون مستويات مميزة أيضا".

وتحدثت تقارير صحفية عن رحيل محمد صلاح عن صفوف ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة، بعد فشل التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وساهم صلاح في تسجيل 45 هدفا في 50 مباراة خاضها مع ليفربول خلال الموسم الحالي بكافة المسابقات، حيث سجل 30 وصنع 15.