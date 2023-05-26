بعد هروب «بغدودة».. وزير الرياضة يعلن إحالة اتحاد المصارعة إلى النيابة العامة

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن تشكيل لجنة وزارية لبحث أزمة هروب اللاعب أحمد فؤاد بغدودة من معسكر بعثة منتخب المصارعة في تونس، خلال المشاركة في فعاليات البطولة الإفريقية.

ووفقا لما نقله موقع "القاهرة 24"، فقد أعلن وزير الرياضة عن إحالة اتحاد المصارعة إلى النيابة العامة بشأن مسئولية الاتحاد والظروف التي أدت إلى هروب اللاعب "بغدودة" بهذا الشكل.

وأوضح أن هذه الظاهرة كانت موجودة بنسب أكبر سابقا ولكنها قلت كثيرا، وفق منهج مدروس وتوعية تامة للاعبين مع توفير عقود رعاية الأبطال.

ووجه الوزير الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه ومساندة كل الرياضيين المصريين ودعمه الدائم للرياضة المصرية وتحفيز الأبطال الدائم وهو ما لا يحدث في دول أخرى كثيرًا، مشيرا إلى أن دعم الرئيس ساهم في زيادة عدد الأبطال وحدوث طفرة كبيرة في الإنجازات قاريا وعالميًا.

وخاطب صبحى الأبطال الرياضيين حيث قال:"أنتم مقدرون وبرامج الرعاية لكم تسير بشكل محترف وعلمي ومستدام، ورسالتي لكل لاعبينا الأبطال على المستوى الإفريقي والدولي والأولمبي نحن معكم جميعا".

ورحب صبحي بكل مؤسسة أو قطاع خاص تشارك في الرعاية أو المسؤولية المجتمعية للرياضيين.

وكشف وزير الرياضة عن اتخاذ إجراءات بالفعل من خلال تنسيق الوزارة مع الاتحادات الرياضية، قائلًا: لدينا مؤسسات ساهمت في برامج رعاية الأبطال، فضلا عن شركات أنشأناها من خلال القطاع الخاص لإدارة اللاعبين الأبطال بشكل محترف.

وتابع: "المشروع القومي للناشئين والموهبة والبطل الأولمبي مشروع مستدام ومستقبلي وضعناه بالتنسيق مع الرقابة الإدارية والتربية والتعليم والاتحادات الرياضية."

وواصل: "نقدر دور المؤسسة العسكرية ودورها في رعاية الألعاب الفردية والأمر نفسه لوزارة التربية والتعليم ودورها في نشر المدارس الرياضية، مشيرا إلى إنشاء أول مدرسة رياضية خاصة بالتعاون مع الوزارة والقطاع الخاص."

وكشف صبحي عن وجود دعم للبرامج التخطيطية وموازنات الاتحادات وفقًا لتنسيقاتها مع اللجنة العلمية والإدارات المعنية بالوزارة، حيث تم اعتماد موازنة قدرها مليار ومائة مليون جنيه للإعداد لأولمبياد باريس من ٢٠٢١ حتى ٢٠٢٤، فضلا عن دعم الوزارة للبعثات الرياضية، مشيرا إلى أن عام 2022 شهد فقط ٩٠٠ بعثة رياضية خارجية.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي بالرياضيين الأبطال الذين رفضوا إغراءات خارجية، ونقدر لهم هذا الأمر، موضحا أن هناك برامج توعية للأبطال في الولاء والانتماء بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية.