شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد يستعد للعودة للمشاركة مع بيراميدز بعد انتهاء التوقف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يبدأ عبد الله السعيد قائد فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، خوض المرحلة الأخيرة من التأهيل تحت إشراف الدكتور مصطفى المنيرى رئيس الجهاز الطبى ببيراميدز، وذلك عقب عودته اليوم، من ألمانيا.
ومن المتوقع أن يستمر تأهيل عبد الله السعيد خلال الأيام المقبلة، على أن يبدأ العودة للمشاركة بشكل تدريجى عقب انتهاء توقف الدورى المقبل، بسبب معسكر المنتخب الوطنى.
كما تضمن الخطاب إقامة مباراة غينيا فى التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة باستاد جراند مراكش بالمغرب.
وأكد محمد غرابة، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، فى وقت سابق، أن معسكر منتخب مصر سينطلق 9 أو 10 يونيو المقبل، استعدادًا لمواجهة غينيا.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز