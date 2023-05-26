شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد يستعد للعودة للمشاركة مع بيراميدز بعد انتهاء التوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ عبد الله السعيد قائد فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، خوض المرحلة الأخيرة من التأهيل تحت إشراف الدكتور مصطفى المنيرى رئيس الجهاز الطبى ببيراميدز، وذلك عقب عودته اليوم، من ألمانيا.

ومن المتوقع أن يستمر تأهيل عبد الله السعيد خلال الأيام المقبلة، على أن يبدأ العودة للمشاركة بشكل تدريجى عقب انتهاء توقف الدورى المقبل، بسبب معسكر المنتخب الوطنى.

وكان تلقى اتحاد الكرة المصري خطاباً رسمياًَ من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم"كاف" بتحديد 14 يونيو المقبل موعدًا لمباراة منتخب مصر أمام غينيا، فى الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 التى تستضيفها كوت ديفوار.

كما تضمن الخطاب إقامة مباراة غينيا فى التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة باستاد جراند مراكش بالمغرب.

وأكد محمد غرابة، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، فى وقت سابق، أن معسكر منتخب مصر سينطلق 9 أو 10 يونيو المقبل، استعدادًا لمواجهة غينيا.

ويمتلك منتخب مصر فى رصيده 9 نقاط بعد الفوز الكبير على مالاوي برباعية ليتصدر المجموعة الرابعة بالتصفيات، بينما يأتي منتخب غينيا فى المركز الثاني بنفس الرصيد، يليه منتخب إثيوبيا فى المركز الثالث بـ3 نقاط، ثم مالاوي فى المركز الرابع والأخير بنفس الرصيد.