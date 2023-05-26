حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 25 / 5/ 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 26 / 5 / 2023 العديد من الاخبار منها ، رابطة الأندية على معلول لاعب الجولة الـ 29 بالدورى

رابطة الأندية تختار على معلول لاعب الجولة الـ 29 بالدورى

اختارت رابطة الأندية المصرية المحترفة ، على معلول لاعب الأهلي لجائزة لاعب الجولة بعد حصَوله على أعلى نسبة تصويت من الجماهير في سباق أفضل لاعب بالجولة 29 بالدورى المصري.

أفشة يتقدم للأهلى فى مرمى طلائع الجيش بهدف صاروحى الدورى

سجل محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي هدف التقدم لفريقه في مرمى طلائع الجيش بالدقيقة 46 من اللقاء المقام حالياً بإستاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الجولة 22 لبطولة الدوري بالتعادل السلبي، بتسديدة صاروخية سكنت أعلى الزواية اليسرى .

منتخب مصر يواجه جنوب السودان وديًا يوم 18 يونيو

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا مباراة ودية يوم 18 يونيو من الشهر المقبل أمام منتخب جنوب السودان .

عبد الله السعيد يعود من ألمانيا لبدء المرحلة الأخيرة من التأهيل

يعود اليوم، الجمعة، عبد الله السعيد صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، إلى القاهرة، قادمًا من ألمانيا بعد الخضوع للفحوصات الطبية الأخيرة التى أجراها فى ألمانيا للاطمئنان على مدى تطور حالته.

غزل المحلة يعلن موعد بدء اختبارات الناشئيــن 2 يونيو المقبل

‎أعلن مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة أسامة خليل مواعيد اختبارات قطاع الناشئين تحت قيادة محمد جنيدى مدير القطاع لاختيار أفضل العناصر و ضمهم الى فرق القطاع بالنادى في الموسم المقبل .

بوبو عن انتقاله للأهلى: لسه مفيش حاجة رسمى وهدفى اللعب فى أفريقيا

أكد محمد رضا "بوبو" صانع ألعاب فريق فيوتشر، أنه لم يتلقى أي عروض رسمية من جانب النادي الأهلي للرحيل عن فريقه خلال الفترة الأخيرة.

عمر عصر يودع بطولة العالم لتنس الطاولة بالخسارة فى ربع النهائي

ودع عمر عصر لاعب منتخب تنس الطاولة منافسات بطولة العالم التى تقام بجنوب افريقيا بعد الخسارة من منافسه الصينى فان زى دونج المصنف الأول عالميا بمنافسات ربع النهائي .

الإعلان يوم 7 يونيو .. فيتوريا يجهز مفاجآت فى قائمة المنتخب لمواجهة غينيا

ينتظر أن يظهر عدد من الوجوه الجديدة في قائمة المنتخب الوطنى استعدادا لمواجهة غينيا ، البعض منها يمثلها مفاجأة وقد ينضم لصفوف الفراعنة للمرة الأولى، والمقرر أن يتم الإعلان عنها يوم 7 يونيو المقبل .

زد يفوز على الاتصالات برباعية ويواصل صدارة القاهرة.. وتعادل السكة والقناة

حقق فريق زد فوزا مهما على المصرية للاتصالات بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في إطار منافسات الأسبوع السابع والعشرين من مجموعة القاهرة والقناة في دوري القسم الثاني لكرة القدم.

تفاصيل جلسة كامل أبو على مع لاعبى المصرى والجهاز الفنى

عقد كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، مساء اليوم الجمعة، اجتماعا مع لاعبي الفريق الأول للكرة بالنادي، وكذلك الجهاز الفني والطبي للفريق بقيادة ميمي عبد الرازق، المدير الفني.