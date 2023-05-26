شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. الأهلي يحافظ على التقدم بهدف أمام طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 75 دقيقة من مباراة الأهلي وطلائع الجيش المقامة حالياً باستاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الجولة 22 لبطولة الدوري، والنتيجة تُشير إلى تقدم الأهلي بهدف نظيف سجله محمد مجدي أفشة في الدقيقة 46 بتسديدة صاروخية سكنت أعلى الزواية اليسرى .

الشوط الأول

بدأت المباراة حماسية من جانب الطلائع الذي ضغط بقوة في الدقائق الأولى إلى أن بدأ الأهلي يدخل اللقاء تدريجياً ويحاول الوصول إلى مرمى الطلائع.

انحصر اللعب كثيراً وسط الملعب وأن كانت الخطورة الأكبر للطلائع الذي شن أكثر من هجمة عن طريق زولا ومتعب ومحارب لكن "اللمسة الأخيرة" حرمت الطلائع من التسجيل.

تواصل الأداء في وسط الملعب ومع نهاية الشوط الأول كثف الأهلي هجومه لكن اللمسة الأخيرة منعت التسجيل لينتهي هذا الشوط بالتعادل السلبي، وشهدت الدقيقة الأخيرة ، إشهار الحكم محمود البنا الكارت الأصفر ثلاث مرات ، لثنائى الأهلى عمرو السولية وأحمد عبد القادر ولاعب طلائع الجيش علي حمدي.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني قوية من الأهلي الذي نجح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 46 عن طريق أفشة الذي تلقى تمريرة جيدة من عمرو السولية ويُسدد كرة قوية تسكن شباك الطلائع مُعلناً هدف الأهلي الأول.

بعد الهدف ، نشط أداء الطلائع بُغية التعادل كما واصل الأهلي الضغط ،وتعرض مصطفى شوبير لإصابة نتيجة صدام أسلام محارب القوي معه ونزل الجهاز الطبي لعلاج الحارس وأستكمل الأخير المشاركة بعدما قام بربط "شاش" حول رأسه ، وأشهر البنا بطاقة صفراء لإسلام محارب.

وضغط الفريقان وخرج القندوسي في الدقيقة 69 وشارك طاهر محمد طاهر بدلاً منه .

ويضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : مصطفى شوبير ، محمود متولي ، ياسر إبراهيم ، خالد عبد الفتاح ، محمد أشرف ، ديانج ، عمرو السولية ، محمد مجدي أفشة ، أحمد القندوسي ، أحمد عبد القادر ومحمد شريف.

فيما يضم تشكيل ، الطلائع ، كلاً من : محمد شعبان - أحمد أيمن منصور – محمد فتح الله – محمد سمير -أحمد عبد الرحمن - فريد شوقي – علي حمدي – أحمد متعب -إسلام محارب - محمود وادي و محمد شحاتة.

ويُدير المباراة ، طاقم تحكيم بقيادة ، محمود البنا وحكم مساعد 1: أحمد صلاح وحكم مساعد 2: وائل شعبان وحكم رابع: عاطف حسين وحكم الفار: طارق مجدي وحكم الفار المساعد: مصطفى عطية.

ويدخل الأهلي مباراة الليلة ، مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 56 نقطة من 22 مباراة ، حيث حقق الفوز في 17 مباراة وتعادل في 5 مباريات ولم يعرف طعم الخسارة حتى الأن وسجل لاعبيه 42 هدفاً واهتزت شباكه 7 مرات.

أما الطلائع فيحتل المركز السابع عشر وقبل الأخير في جدول المسابقة برصيد 26 نقطة جمعهم من 27 مباراة ، وحقق الطلائع الفوز في 5 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر مثلهم ، وسجل لاعبو الطلائع 27 هدفاً واهتزت شباكهم 37 مرة.