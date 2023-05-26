شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يؤمن قمة الدورى بثنائية فى طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الأهلي أنتصاراته المحلية بالفوز على طلائع الجيش بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الجولة 22 لبطولة الدوري.

سجل ثنائية الأهلي ، محمد مجدي أفشة في الدقيقة 46 بتسديدة صاروخية سكنت أعلى الزواية اليسرى وعمرو السولية من ضربة جزاء في الدقيقة 90.

ودفع كولر المدير الفني للأهلي ، بعدد كبير من العناصر البديلة بعدما قرر إراحة أكثر من لاعب أساسي أمثال على معلول وبيرسي تاو وحسين الشحات ومروان عطية ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني ، فيما غاب علي لطفي للإصابة وغاب الشناوي (المُصاب) للأيقاف .

بهذا الفوز حافظ الأهلي على قمة الدوري برصيد 59 نقطة من 322 مباراة ، حيث حقق الفوز في 18 مباراة وتعادل في 5 مباريات ولم يعرف طعم الخسارة حتى الأن وسجل لاعبيه 44 هدفاً وأهتزت شباكه 7 مرات.

أما الطلائع فيحتل المركز السابع عشر وقبل الأخير في جدول المسابقة برصيد 26 نقطة جمعهم من 28 مباراة ، وحقق الطلائع الفوز في 5 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر 12 مباراة، وسجل لاعبو الطلائع 27 هدفاً واهتزت شباكهم 39 مرة.

وضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : مصطفى شوبير ، محمود متولي ، ياسر إبراهيم ، خالد عبد الفتاح ، محمد أشرف ، ديانج ، عمرو السولية ، محمد مجدي أفشة ، أحمد القندوسي ، أحمد عبد القادر ومحمد شريف.

فيما ضم تشكيل ، الطلائع ، كلاً من : محمد شعبان - أحمد أيمن منصور – محمد فتح الله – محمد سمير -أحمد عبد الرحمن - فريد شوقي – علي حمدي – أحمد متعب -إسلام محارب - محمود وادي و محمد شحاتة.

وأدار المباراة ، طاقم تحكيم بقيادة ، محمود البنا وحكم مساعد 1: أحمد صلاح وحكم مساعد 2: وائل شعبان وحكم رابع: عاطف حسين وحكم الفار: طارق مجدي وحكم الفار المساعد: مصطفى عطية.

أما الطلائع فيحتل المركز السابع عشر وقبل الأخير في جدول المسابقة برصيد 26 نقطة جمعهم من 27 مباراة ، وحقق الطلائع الفوز في 5 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر مثلهم ، وسجل لاعبو الطلائع 27 هدفاً وإهتزت شباكهم 37 مرة.

الشوط الأول

بدأت المباراة حماسية من جانب الطلائع الذي ضغط بقوة في الدقائق الأولى إلى أن بدأ الأهلي يدخل اللقاء تدريجياً ويحاول الوصول إلى مرمى الطلائع.

أنحصر اللعب كثيراً وسط الملعب وأن كانت الخطورة الأكبر للطلائع الذي شن أكثر من هجمة عن طريق زولا ومتعب ومحارب لكن "اللمسة الأخيرة" حرمت الطلائع من التسجيل.

تواصل الأداء في وسط الملعب ومع نهاية الشوط الأول كثّف الأهلي هجومه لكن اللمسة الأخيرة منعت التسجيل لينتهي هذا الشوط بالتعادل السلبي، وشهدت الدقيقة الأخيرة ، إشهار الحكم محمود البنا الكارت الأصفر ثلاث مرات ، لثنائى الأهلى عمرو السولية وأحمد عبد القادر ولاعب طلائع الجيش علي حمدي.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني قوية من الأهلي الذي نجح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 46 عن طريق أفشة الذي تلقى تمريرة جيدة من عمرو السولية ويُسدد كرة قوية تسكن شباك الطلائع مُعلناً هدف الأهلي الأول.

بعد الهدف ، نشط أداء الطلائع بُغية التعادل كما واصل الأهلي الضغط ،وتعرض مصطفى شوبير لإصابة نتيجة صدام أسلام محارب القوي معه ونزل الجهاز الطبي لعلاج الحارس وأستكمل الأخير المشاركة بعدما قام بربط "شاش" حول رأسه ، وأشهر البنا بطاقة صفراء لإسلام محارب.

وضغط الفريقين وخرج القندوسي في الدقيقة 69 وشارك طاهر محمد طاهر بدلاً منه .وحاول الطلائع إدراك التعادل بهجمات مُتتالية ، وأجرى كولر ثلاث تغييرات مرة واحدة بنزول كهربا بدلاً من محمد شريف ورامي ربيعة بدلاً من ياسر إبراهيم ، وأحمد نبيل كوكا بدلاً من ديانج.

وقاد الطلائع هجمة خطرة تصدى لها مصطفى شوبير قبل أن يدفع كولر بالبرازيلي سافيو بعد فترة طويلة من الغياب لأسباب فنية ، ولجأ البنا لتقنية الفار بعدما لمست كرة سددها كهربا في يد " محمد سمير وأحتسب الحكم ركلة جزاء للأهلي وأشهر بطاقة حمراء لـ محمد سمير ,سجل عمرو السولية الهدف الثاني من ركلة الجزاء.

في الوقت المحتسب بدل الضائع هدأ أداء الفريقين إلى أن ينتهي اللقاء بفوز الأهلي بثنائية نظيفة.