شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يبحث عن مواهب شابة لتدعيم حراسة مرمى المنتخب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أبدى روى فيتوريا المدير الفنى للمنتخب الوطنى استيائه من ارتفاع معدل أعمار أغلب حراس الدورى المصري، متمنيا ظهور حراس صغار السن يكونوا نواة للمستقبل فى مشوار الفراعنة مع محمد صبحى حارس الزمالك فى دعم حراسة مرمى المنتخب.
وانشغل فيتوريا الأيام الأخيرة قبل مواجهة غينيا، بمتابعة حراس الدورى بشكل مكثف بعد إصابة محمد الشناوى الحارس الأول فى منتخب مصر، للبحث عن حارس بديل صغير فى السن ينضم للمنتخب تحسبا لعدم جاهزيته، لكنه صدم من كون معظم حراس الدورى يتخطون الثلاثين عاما، ولا يوجد من بينهم من يهتم بضمه.
محمود جاد حارس المصري البورسعيدى، كان ضمن حسابات فيتوريا، نظرا لموهبته وصغر سنه، إلا أن عدم مشاركاته مع فريقه منذ فترة طويلة وجلوسه بديلا، يجعله بعيدا عن مستواه وبعيد عن حسابا المدرب البرتغالى فى ضمه للمنتخب.
وخوض منتخب مصر بقيادة فيتوريا مباراة ودية يوم 18 يونيو من الشهر المقبل أمام منتخب جنوب السودان باستاد القاهرة في تمام الثامنة مساءً.
ويرتبط منتخب مصر بمباراة أمام غينيا يوم 14 يونيو في المغرب ، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم افريقيا 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار.
ويمتلك منتخب مصر فى رصيده 9 نقاط بعد الفوز الكبير على مالاوي برباعية ليتصدر المجموعة الرابعة بالتصفيات، بينما يأتي منتخب غينيا فى المركز الثاني بنفس الرصيد، يليه منتخب إثيوبيا فى المركز الثالث بـ3 نقاط، ثم مالاوي فى المركز الرابع والأخير بنفس الرصيد.
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