شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يبحث عن مواهب شابة لتدعيم حراسة مرمى المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى روى فيتوريا المدير الفنى للمنتخب الوطنى استيائه من ارتفاع معدل أعمار أغلب حراس الدورى المصري، متمنيا ظهور حراس صغار السن يكونوا نواة للمستقبل فى مشوار الفراعنة مع محمد صبحى حارس الزمالك فى دعم حراسة مرمى المنتخب.

وانشغل فيتوريا الأيام الأخيرة قبل مواجهة غينيا، بمتابعة حراس الدورى بشكل مكثف بعد إصابة محمد الشناوى الحارس الأول فى منتخب مصر، للبحث عن حارس بديل صغير فى السن ينضم للمنتخب تحسبا لعدم جاهزيته، لكنه صدم من كون معظم حراس الدورى يتخطون الثلاثين عاما، ولا يوجد من بينهم من يهتم بضمه.

محمود جاد حارس المصري البورسعيدى، كان ضمن حسابات فيتوريا، نظرا لموهبته وصغر سنه، إلا أن عدم مشاركاته مع فريقه منذ فترة طويلة وجلوسه بديلا، يجعله بعيدا عن مستواه وبعيد عن حسابا المدرب البرتغالى فى ضمه للمنتخب.