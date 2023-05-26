شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة أفضل لاعب في مباراة الأهلى و طلائع الجيش بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد محمد مجدى " أفشة " صانع العاب فريق الاهلى لقب أفضل لاعب في مباراة فريقة أمام طلائع الجيش عقب أختياره من قبل رابطة الأندية المحترفة و ذلك بعد الأداء الجيد الذى خلال اللقاء و احراز هدف .

واصل فريق الأهلي أنتصاراته المحلية بالفوز على طلائع الجيش بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الجولة 22 لبطولة الدوري.

سجل ثنائية الأهلي ، محمد مجدي أفشة في الدقيقة 46 بتسديدة صاروخية سكنت أعلى الزواية اليسرى وعمرو السولية من ضربة جزاء في الدقيقة 90.

بهذا الفوز حافظ الأهلي على قمة الدوري برصيد 59 نقطة من 322 مباراة ، حيث حقق الفوز في 18 مباراة وتعادل في 5 مباريات ولم يعرف طعم الخسارة حتى الأن وسجل لاعبيه 44 هدفاً وأهتزت شباكه 7 مرات.

أما الطلائع فيحتل المركز السابع عشر وقبل الأخير في جدول المسابقة برصيد 26 نقطة جمعهم من 28 مباراة ، وحقق الطلائع الفوز في 5 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر 12 مباراة، وسجل لاعبو الطلائع 27 هدفاً واهتزت شباكهم 39 مرة.