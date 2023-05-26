جدول ترتيب الدورى الممتاز بعد مباراة الأهلى والطلائع

القاهرة - سامية سيد - تصدر فريق الاهلى جدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز عقب خوض الفريق الأحمر مباراة مع طلائع الجيش ضمن مؤجلات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

الأهلى يؤمن قمة الدورى بثنائية فى طلائع الجيش

واصل فريق الأهلي أنتصاراته المحلية بالفوز على طلائع الجيش بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الجولة 22 لبطولة الدوري.