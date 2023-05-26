اخبار الرياضه

جدول ترتيب الدورى الممتاز بعد مباراة الأهلى والطلائع

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى الممتاز بعد مباراة الأهلى والطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فريق الاهلى جدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز عقب خوض الفريق الأحمر مباراة مع طلائع الجيش ضمن مؤجلات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

الأهلى يؤمن قمة الدورى بثنائية فى طلائع الجيش

واصل فريق الأهلي أنتصاراته المحلية بالفوز على طلائع الجيش بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الجولة 22 لبطولة الدوري.

الأهلى يؤمن قمة الدورى بثنائية فى طلائع الجيش
جدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز 
Capture

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا