الأهلي يغرد وحيدا في صدارة الدوري المصري بالفوز على طلائع الجيش

الشارقة - اميمة ياسر -

حقق الأهلي فوزا صعبا على فريق طلائع الجيش بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة على استاد الكلية الحربية، ضمن مؤجلات الجولة الثانية والعشرين من منافسات الدوري المصري.

ودخل الأهلي المباراة وهو يحتل صدارة ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 56 نقاط جمعها من الفوز في 17 لقاء والتعادل خلال 5 مواجهات، بينما يتواجد طلائع الجيش في المرتبة السابعة عشر ولديه 26 نقطة حصدها من الفوز في 5 لقاءات، وتلقى الخسارة في 11 مباراة وتعادل في مثلها.

أحرز الأهلي هدف التقدم عن طريق محمد مجدي أفشة في الدقيقة 46 بتسديدة صاروخية سكنت شباك الطلائع.

https://vidbtol2.stad90.com/embed/f1Ytj7sRQQLPG

وفي الدقيقة 90+1 أضاف عمرو السولية الهدف الثاني للأهلي من ركلة جزاء، لتنتهي المباراة بفوز الفريق الأحمر بهدفين مقابل لاشيء.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده من النقاط إلى النقطة 59 محتلا صدارة ترتيب الدوري المصري، فيما تجمد رصيد فريق طلائع الجيش عند النقطة 26 في المركز قبل الأخير.

وبدأ الأهلي مواجهة طلائع الجيش بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، محمود متولي، ياسر إبراهيم، محمد أشرف.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، مجدي قفشة، أحمد قندوسي، أحمد عبد القادر.

الهجوم: محمد شريف.