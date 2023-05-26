بعد الفوز على طلائع الجيش.. متى يتوّج الأهلي بلقب الدوري المصري؟

الشارقة - اميمة ياسر -

اقترب الأهلي خطوة جديدة نحو استعادة لقب الدوري المصري، بعدما حقق فوزا صعبا على فريق طلائع الجيش، مساء يوم الجمعة.

ونجح الأهلي في تحقيق فوز ثمين على طلائع الجيش، بهدفين دون رد، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ22 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ورفع المارد الأحمر رصيده من النقاط إلى 59 نقطة متصدرا جدول ترتيب الدوري المصري، ولديه 6 مباريات مؤجلة.

افتتح محمد مجدي قفشة التسجيل في المباراة، بعد الدقيقة الأولى من انطلاقة الشوط الثاني، عبر تسديدة قوية.

وعزز عمرو السولية تقدم الأهلي بثاني الأهداف عبر ركلة جزاء تم احتسابها بواسطة تقنية الفيديو في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

متى يتوج الأهلي بلقب الدوري الممتاز؟

بعد الفوز على طلائع الجيش، رفع "الشياطين الحمر" رصيدهم إلى 18 انتصارا بجانب 5 تعادلات وبدون تلقي أي هزيمة، وهو ما يُقربه بقوة من حصد لقب الدوري المصري.

ويتبقى أمام الأهلي 11 مباراة في بطولة الدوري، ويحتاج فقط إلى 18 نقطة من خلال الفوز في 6 مباريات للوصول إلى 77 نقطة.

ويعني ذلك تتويج الأهلي رسميا بلقب الدوري المصري، حيث أن أقصى عدد نقطي سيصل له بيراميدز الوصيف هو 76 نقطة.

وخاض بيراميدز 27 مباراة في الدوري حتى الآن محققا 55 نقطة، ويتبقى له 7 مباريات، وحال الفوز في جميع المباريات سيصل إلى 76 نقطة فقط.