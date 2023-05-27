شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عشوش يحصل على المركز الأول فى بطولة الجودو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الطفل عمرو شهاب عشوش، على المركز الأول والميدالية الذهبية فى بطولة لعبة الجودو، كما يستعد لخوض بطولة الجمهورية فى لعبة الجودو.

وأكد مرزوق محمد، رئيس اتحاد الجودو، أن الاهتمام والتوجه الرئاسى للاهتمام بالرياضين يستحق توجيه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لما يبذله من جهد فى كل المجالات عامة والرياضة خاصة.

وأضاف مرزوق محمد أن الاهتمام بالرياضة سيشجع الكثير من الشباب على ممارستها، فى ظل وجود داعم وسند للشباب، إضافة إلى بث روح الوطنية لدى الشباب والنشء وبذل أقصى جهد فى مختلف البطولات لرفع علم مصر عاليا فى المحافل الدولية.