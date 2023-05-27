شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: حققنا فوزًا صعبًا على الطلائع.. والأهلى وصل لمستوى مميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى ، إن الفريق حقق فوزًا مهمًّا وصعبًا على حساب طلائع الجيش، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأوضح أنه سعيد بالفوز رغم الغيابات العديدة بعد أن تم منح راحة لعدد كبير من اللاعبين، وقال إن من شاركوا خلال اللقاء ظهروا بشكل مميز وقدموا المطلوب.

وأشار إلى أن مصطفى شوبير سوف يخضع لفحص طبي في مران الفريق غدًا، وأنه يؤدي بشكل جيد ومع المشاركة في المباريات يكتسب المزيد من الخبرات، وأن بقية الحراس في طريقهم للتحسن والعودة بشكل تدريجي إلى المشاركة في التدريبات.

وأكمل: «لدينا ضغط مباريات ونستعد منذ فترة طويلة، واللاعبون تعودوا على أن كل مباراة قادمة هي الأهم، وقد وصلنا إلى مستوى مميز وما زال لدينا الكثير».

و واصل فريق الأهلي أنتصاراته المحلية بالفوز على طلائع الجيش بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الجولة 22 لبطولة الدوري.

سجل ثنائية الأهلي ، محمد مجدي أفشة في الدقيقة 46 بتسديدة صاروخية سكنت أعلى الزواية اليسرى وعمرو السولية من ضربة جزاء في الدقيقة 90.

بهذا الفوز حافظ الأهلي على قمة الدوري برصيد 59 نقطة من 322 مباراة ، حيث حقق الفوز في 18 مباراة وتعادل في 5 مباريات ولم يعرف طعم الخسارة حتى الأن وسجل لاعبيه 44 هدفاً وأهتزت شباكه 7 مرات.

أما الطلائع فيحتل المركز السابع عشر وقبل الأخير في جدول المسابقة برصيد 26 نقطة جمعهم من 28 مباراة ، وحقق الطلائع الفوز في 5 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر 12 مباراة، وسجل لاعبو الطلائع 27 هدفاً واهتزت شباكهم 39 مرة.