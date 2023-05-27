شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: الـ VAR ينقذ البنا فى لقاء الطلائع والأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المباراة: طلائع الجيش والأهلى

المسابقة: الدورى المصرى

النتيجة: هدفان مقابل لاشيء لصالح الأهلى

حكم الساحة: محمود البنا

مساعد أول: أحمد صلاح

مساعد ثان: وائل شعبان

حكم رابع: عاطف حسين

حكام ال VAR: طارق مجدى، مصطفى عطية

فى مباراة اختبارات مناطق الجزاء لم ينجح البنا فى تقدير بعض العقوبات نتيجة الإجهاد العام الذى ظهر عليه على مدار شوطى اللقاء وقد تدخل ال VAR فى أهم حالة من حالات اللقاء وكانت أبرز حالات المباراة كالتالى:

الحالة الأولى: الدقيقة 48 دخول كرة داخل الملعب من لاعب النادى الأهلى القندوسى أثناء المباراة، كان يجب على البنا ايقاف اللعب مباشرة وانذار القندوسى نتيجة السلوك غير الرياضى ولكن لم يفعل ذلك، وعلى إثر هذا الفعل تم انذار أكثر من لاعب من لاعبى الأهلى ولاعبى الطلائع

الحالة الثانية: فى الدقيقة 57 دخول لاعب الطلائع بتهور فى وجه حارس مرمى الأهلي، البنا يشهر البطاقة الصفراء وكان يجب تدخل ال VAR فى هذه الحالة لأنها تستدعى اشهار البطاقة الحمراء نظراً لأن القوة المستخدمة كبيرة وباستخدام سن الحذاء ( سلاح ) وفى منطقة حساسة وهى الوجه.

الحالة الثالثة: الدقيقة 86 يقوم لاعب الطلائع بمنع هدف محقق لصالح الأهلى نتيجة مخالفة لمس الكرة باليد ، البنا لم يشاهد وال VAR يستدعى الحكم ويعود بإشهار البطاقة الحمراء للاعب الطلائع محمد سمير ويحتسب ركلة جزاء صحيحة لصالح الأهلى

الحكام المساعدون: تعاونوا مع الحكم بشكل جيد فى احتساب الأخطاء والسيطرة على أحداث المباراة نتيجة اليقطة والتركيز.

حكام ال VAR: تدخل صحيح من ال VAR فى لقطة لمسة اليد ولكن كان يجب عليه التدخل فى حالة مصطفى شوبير