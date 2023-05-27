شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى الممتاز.. "مابولولو" ينفرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال الأنجولى مابولولو مهاجم فريق الاتحاد السكندري، متصدرًا لجدول ترتيب هدافي الدورى الممتاز عقب إقامة مباراة الاهلى مع طلائع الجيش ضمن مؤجلات البطولة، والتى أقيمت اليوم، الجمعة.

الأهلى يؤمن قمة الدورى بثنائية فى طلائع الجيش

واصل فريق الأهلي أنتصاراته المحلية بالفوز على طلائع الجيش بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الجولة 22 لبطولة الدوري.

جدول ترتيب هدافي الدورى الممتاز