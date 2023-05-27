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جدول ترتيب هدافى الدورى الممتاز.. "مابولولو" ينفرد

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القاهرة - سامية سيد - مازال الأنجولى مابولولو مهاجم فريق الاتحاد السكندري، متصدرًا لجدول ترتيب هدافي الدورى الممتاز عقب إقامة مباراة الاهلى مع طلائع الجيش ضمن مؤجلات البطولة، والتى أقيمت اليوم، الجمعة.

الأهلى يؤمن قمة الدورى بثنائية فى طلائع الجيش

واصل فريق الأهلي أنتصاراته المحلية بالفوز على طلائع الجيش بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الجولة 22 لبطولة الدوري.

الأهلى يؤمن قمة الدورى بثنائية فى طلائع الجيش

 

 

جدول ترتيب هدافي الدورى الممتاز

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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