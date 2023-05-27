شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى يتحدث عن إصابة مصطفى شوبير فى مواجهة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى، إن مصطفى شوبير ‏حارس الفريق، تعرض لجرح قطعي في الجفن العلوي خلال مباراة طلائع الجيش، وتم وضع ‏لاصق طبي، واستكمل الحارس المباراة بصورة طبيعية، فيما يخضع لفحص طبي جديد خلال ‏الساعات المقبلة للمزيد من الاطمئنان على حالته.‏

وفاز الأهلي على طلائع الجيش بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد الكلية ‏الحربية والمؤجلة من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.‏

سجل ثنائية الأهلي، محمد مجدي أفشة في الدقيقة 46 بتسديدة صاروخية سكنت أعلى الزواية اليسرى وعمرو السولية من ضربة جزاء في الدقيقة 90.

ورفع الأهلي رصيده إلى 59 نقطة، ويواصل انفراده بصدارة الدوري الممتاز بعد 23 مباراة ‏خاضها الفريق في المسابقة.‏