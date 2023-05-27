شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 25 / 5/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 26 / 5 / 2023 العديد من الاخبار منها ،الأهلي يفوز على الطلائع ويواصل تصدر الدوري.. رابطة الأندية تمنح على معلول لاعب الجولة الـ 29 بالدورى.

الأهلى يؤمن قمة الدورى بثنائية فى طلائع الجيش

واصل فريق الأهلي أنتصاراته المحلية بالفوز على طلائع الجيش بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الجولة 22 لبطولة الدوري.

اختارت رابطة الأندية المصرية المحترفة ، على معلول لاعب الأهلي لجائزة لاعب الجولة بعد حصَوله على أعلى نسبة تصويت من الجماهير في سباق أفضل لاعب بالجولة 29 بالدورى المصري.

منتخب مصر يواجه جنوب السودان وديًا يوم 18 يونيو

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا مباراة ودية يوم 18 يونيو من الشهر المقبل أمام منتخب جنوب السودان .

عمر عصر يودع بطولة العالم لتنس الطاولة بالخسارة فى ربع النهائي

ودع عمر عصر لاعب منتخب تنس الطاولة منافسات بطولة العالم التى تقام بجنوب افريقيا بعد الخسارة من منافسه الصينى فان زى دونج المصنف الأول عالميا بمنافسات ربع النهائي .

زد يفوز على الاتصالات برباعية ويواصل صدارة القاهرة.. وتعادل السكة والقناة

حقق فريق زد فوزا مهما على المصرية للاتصالات بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في إطار منافسات الأسبوع السابع والعشرين من مجموعة القاهرة والقناة في دوري القسم الثاني لكرة القدم.

رئيس الجهاز الطبى للزمالك يرافق "الونش" فى رحلة العلاج بألمانيا