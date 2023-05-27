شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 25 / 5/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 26 / 5 / 2023 العديد من الاخبار منها، الأهلي يفوز على طلائع الجيش بهدفين.. ورابطة الأندية على معلول لاعب الجولة الـ 29 بالدورى، ورئيس الجهاز الطبى للزمالك يرافق "الونش" فى رحلة العلاج بألمانيا.

الأهلى يؤمن قمة الدورى بثنائية فى طلائع الجيش

واصل فريق الأهلي أنتصاراته المحلية بالفوز على طلائع الجيش بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الجولة 22 لبطولة الدوري.

برونو سافيو يشاراك بديلا لـ"عبد القادر" فى الدقيقة 84 أمام طلائع الجيش

شارك البرازيلي برونو سافيو لاعب فريق الاهلى بديلا لزميله أحمد عبد القادر في الدقيقة 84 في اللقاء الذى يجمعهم حاليا بإستاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الجولة 22 لبطولة الدوري.

أفشة أفضل لاعب في مباراة الأهلى و طلائع الجيش بالدورى الممتاز

حصد محمد مجدى "أفشة" صانع العاب فريق الاهلى لقب أفضل لاعب في مباراة فريقة أمام طلائع الجيش عقب أختياره من قبل رابطة الأندية المحترفة و ذلك بعد الأداء الجيد الذى خلال اللقاء وأحراز هدف.

رابطة الأندية تختار على معلول لاعب الجولة الـ 29 بالدورى

اختارت رابطة الأندية المصرية المحترفة، على معلول لاعب الأهلي لجائزة لاعب الجولة بعد حصَوله على أعلى نسبة تصويت من الجماهير في سباق أفضل لاعب بالجولة 29 بالدورى المصري.

منتخب مصر يواجه جنوب السودان وديًا يوم 18 يونيو

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا مباراة ودية يوم 18 يونيو من الشهر المقبل أمام منتخب جنوب السودان .

عبد الله السعيد يعود من ألمانيا لبدء المرحلة الأخيرة من التأهيل

يعود اليوم، الجمعة، عبد الله السعيد صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، إلى القاهرة، قادمًا من ألمانيا بعد الخضوع للفحوصات الطبية الأخيرة التى أجراها فى ألمانيا للاطمئنان على مدى تطور حالته.

رئيس الجهاز الطبى للزمالك يرافق "الونش" فى رحلة العلاج بألمانيا

يرافق الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى فى الزمالك، محمود حمدى الونش مدافع الفريق، خلال رحلة السفر إلى ألمانيا من أجل الخضوع للعملية الجراحية، بعد إصابته بقطع جزئى فى الرباط الصليبى الأمامي للركبة بالقدم اليسرى.

غزل المحلة يعلن موعد بدء اختبارات الناشئيــن 2 يونيو المقبل

‎أعلن مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة أسامة خليل مواعيد اختبارات قطاع الناشئين تحت قيادة محمد جنيدى مدير القطاع لاختيار أفضل العناصر و ضمهم الى فرق القطاع بالنادى في الموسم المقبل .

بوبو عن انتقاله للأهلى: لسه مفيش حاجة رسمى وهدفى اللعب فى أفريقيا

أكد محمد رضا "بوبو" صانع ألعاب فريق فيوتشر، أنه لم يتلقى أي عروض رسمية من جانب النادي الأهلي للرحيل عن فريقه خلال الفترة الأخيرة.

عمر عصر يودع بطولة العالم لتنس الطاولة بالخسارة فى ربع النهائي

ودع عمر عصر لاعب منتخب تنس الطاولة منافسات بطولة العالم التى تقام بجنوب افريقيا بعد الخسارة من منافسه الصينى فان زى دونج المصنف الأول عالميا بمنافسات ربع النهائي .

زد يفوز على الاتصالات برباعية ويواصل صدارة القاهرة.. وتعادل السكة والقناة

حقق فريق زد فوزا مهما على المصرية للاتصالات بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في إطار منافسات الأسبوع السابع والعشرين من مجموعة القاهرة والقناة في دوري القسم الثاني لكرة القدم.

تفاصيل جلسة كامل أبو على مع لاعبى المصرى والجهاز الفنى

عقد كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، مساء اليوم الجمعة، اجتماعا مع لاعبي الفريق الأول للكرة بالنادي، وكذلك الجهاز الفني والطبي للفريق بقيادة ميمي عبد الرازق، المدير الفني.