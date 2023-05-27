شكرا لقرائتكم خبر عن طولان: أتمنى ضم أيمن أشرف لسيراميكا وحسم موقف شادى حسين وإيبوكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حلمى طولان المدير الفني لفريق سيراميكا أنه يتمنى ضم أيمن أشرف مدافع فريق الاهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك نظرًا لخبرة اللاعب الكبيرة والموهبة التي يمتلكها، مؤكدًا إنه سبق وعمل معه أثناء تدريب فريق سموحة السكندرى وأشهد له بالالتزام.

وأوضح حلمى طولان خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2 مع الاعلامى إبراهيم فايق، أن جميع الملفات تم تأجيلها لنهاية الموسم وحسم بقاء الفريق في بطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل حيث فريق سيراميكا يمتلك العديد من اللاعبين المتميزين وأصحاب قدرات عالية، لافتًا إلى إن عقده مع سيراميكا لمدة موسم ونصف.

وأشار حلمى طولان أن موقف النيجيري جون أيبوكا تم حسمه عقب أنتهاء إعارته لأهلى طرابلس، وسوف يعود للفريق بداية من الموسم المقبل بينما موقف ضم شادى حسين مهاجم فريق الأهلى سوف نناقش الامر بنهاية الموسم أيضا .

ومن جانب أخر رفض حلمي طولان توقيع عقوبات علي الاعبين عقب الخسارة من فريق فيوتشر في الجولة الماضية بهدف نظيف ، مشيداً بأداء اللاعبين في المباراة ، حيث أكد أنه فخور بهؤلاء اللاعبين بعد الأداء الذي ظهروا عليه خلال مباراة فيوتشر.

حقق فريق فيوتشر الفوز على نظيره سيراميكا بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة التاسعة و العشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق فيوتشر للنقطة 54 محتلا المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز بينما توقف رصيد فريق سيراميكا عند النقطة 31 محتلا المركز الثانى عشر .