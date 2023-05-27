شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات ولاعبى المنتخب الأولمبى خارج حسابات فيتوريا فى المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

خرج حسين الشحات جناح الأهلى، من حسابات المنتخب الوطنى استعدادا لمباراة غينيا المقرر لها يوم 14 يونيو المقبل بتمام التاسعة مساء بالمغرب ، فى الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 التى تستضيفها كوت ديفوار.

وأوضح مصدر فى اتحاد الكرة لـ ”الخليج 365” إن المنتخب الوطنى يضم العديد من العناصر فى مركز حسين الشحات، فى مقدمتهم محمد صلاح ومعه زيزو ومصطفى فتحى، مشيرا إلى أن هذا هو السبب الرئيسى وراء عدم تفكير فيتوريا فى ضم حسين الشحات لصفوف الفراعنة.

ويعيش حسين الشحات حالة من التألق مع الأهلى الفترة الأخيرة، ما جعله الكثير يتوقع أن يكون أحد العناصر المنضمة لمعسكر المنتخب المقبل المقرر انطلاقه يوم 9 يونيو المقبل .

كما أكد نفس المصدر، على إن فيتوريا قرر كذلك عدم ضم أى لاعب من عناصر المنتخب الأولمبى فى مباراة غينيا، حتى يتهيأ للفريق الاستعداد بكل قوامه لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والمقرر انطلاقها يوم 24 يونيو المقبل بالمغرب.

ويمتلك منتخب مصر فى رصيده 9 نقاط بعد الفوز الكبير على مالاوي برباعية ليتصدر المجموعة الرابعة بالتصفيات، بينما يأتي منتخب غينيا فى المركز الثاني بنفس الرصيد، يليه منتخب إثيوبيا فى المركز الثالث بـ3 نقاط، ثم مالاوي فى المركز الرابع والأخير بنفس الرصيد.