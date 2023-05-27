شكرا لقرائتكم خبر عن برونو سافيو: سعيد بالعودة للملعب وشكرا لجماهير الأهلى على الدعم والحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب البرازيلي برونو سافيو، لاعب النادي الأهلي، عن سعادته بالعودة للمشاركة مرة أخرى في مباريات المارد الأحمر بعد فترة غياب طويلة، وذلك في مباراة الفريق أمام طلائع الجيش، التي أقيمت مساء الجمعة، في اللقاء المؤجل من الجولة 22 لبطولة الدوري المصري لكرة القدم.

وشارك سافيو بديلا لزميله أحمد عبد القادر في الدقيقة 84 من زمن المباراة التي أقيمت على إستاد الكلية الحربية وانتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد.

وقال سافيو، عبر حسابه على انستجرام: "شكرًا لكل الجماهير على رسائل المودة والدعم، أنا سعيد جدًا بالعودة إلى الملعب مرة أخرى، وآمل أن أرد كل هذه المودة".



سافيو

وحقق فريق الأهلي الفوز على نظيره طلائع الجيش بثنائية نظيفة، سجلها محمد مجدي أفشة في الدقيقة 46 بتسديدة صاروخية سكنت أعلى الزواية اليسرى وعمرو السولية من ضربة جزاء في الدقيقة 90.

بهذا الفوز حافظ الأهلي على قمة الدوري برصيد 59 نقطة من 23 مباراة، حيث حقق الفوز في 18 مباراة وتعادل في 5 مباريات ولم يعرف طعم الخسارة حتى الأن وسجل لاعبيه 44 هدفاً وأهتزت شباكه 7 مرات.

أما الطلائع فيحتل المركز السابع عشر وقبل الأخير في جدول المسابقة برصيد 26 نقطة جمعهم من 28 مباراة ، وحقق الطلائع الفوز في 5 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر 12 مباراة، وسجل لاعبو الطلائع 27 هدفاً واهتزت شباكهم 39 مرة.