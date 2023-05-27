شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اختبارات قطاع الناشئين فى النادى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم السبت، اختبارات قطاع الناشئين بالنادي المصري، والتي تستمر حتى التاسع من يوليو المقبل، واعتمد مجلس إدارة النادي المصري، تشكيل اللجنة المكلفة بالإشراف على اختبارات قطاع الناشئين بالنادي ويرأس اللجنة فؤاد عليوة نجم المصري الأسبق، فيما يتولى مجدي الشناوي مهام نائب رئيس اللجنة، بينما تم إسناد مهام المدير الإداري للجنة محمد المنصوري.

أما عن لجنة مدربي الاختبارات فتضم كل من أحمد حسن نبيه، محمد الريس، سيد متولي، طارق مبروك، أحمد صلاح الدين.

وتتكون لجنة مدربي حراس المرمى من طارق الشناوي و محمد شبارة ، بينما تتكون لجنة العلاج الطبيعي من محمد حبيش ومحمد جبر ، فيما تتكون لجنة الإداريين من ابراهيم الصفتي، السيد الجراحي ، السيد عبد السلام.

الجدير بالذكر أنه جرى طرح استمارات الاختبارات بملعب الهدف بالمدينة الرياضية وذلك حتى أمس الجمعة، فيما تنتقل عملية طرح الاستمارات الى ملعب السيد متولي اعتبارا من اليوم السبت، وحتى نهاية الاختبارات وذلك مقابل خمسين جنيهًا الاستمارة.