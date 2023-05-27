شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى القادمة أمام سيراميكا بالدورى المصرى والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني للنادى للأهلى بقيادة السويسرى مارسيل صفحة مباراة طلائع الجيش التي أقيمت مساء الجمعة على ستاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ولضيق الوقت يبدأ المارد الأحمر اليوم السبت الاستعداد بدون راحة لمواجهة سيراميكا المقرر لها الثامنة مساء الاثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

يخوض فريق الاهلى مرانا استشفائياً للعناصر التي شاركت بشكل أساسى في مباراة الطلائع التي أقيمت بالأمس فيما يخوض البدلاء والمستبعدين مراناً قوياً استعداداً لمواجهة سيراميكا.

ويغيب محمد الشناوى حارس مرمى الاهلى عن مباراة سيراميكا بسبب الإيقاف ثلاثة مباريات بعد الطرد في مباراة سموحة كما يعانى من الإصابة في عضلة السمانة.

وتعد مباراة الاهلى وسيراميكا هي البروفة الأخيرة للمارد الأحمر قبل مواجهة الوداد المغربى في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا والمقرر لها 4 يونيو المقبل على ستاد القاهرة الدولى.

موعد مباراة الأهلى وسيراميكا

يستعد الاهلى لمواجهة لمواجهة سيراميكا فى التاسعة والنصف مساء الاثنين على ستاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وسيراميكا

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وسيراميكا فى الدوري المصري الممتاز فى وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.