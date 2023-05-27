شكرا لقرائتكم خبر عن وليد العطار: طلبنا السعة الكاملة للجماهير فى نهائي إفريقيا.. والزمالك لم يطلب فتح قيد استثنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، إن هناك إتصالات متواصلة بشأن ملف الحضور الجماهيري في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي تجمع الأهلي مع الوداد المغربي بالقاهرة يوم 4 يونيو المقبل.

وأكد العطار خلال تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت، أن للاتحاد يسعي حاليًا في تحقيق طلب النادي الأهلي وجماهيره بوجود السعة الكاملة للجماهير الحمراء في استاد القاهرة بمباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح العطار أنه تم طلب السماح بالسعة الجماهيرية الكاملة للمباراة، وبمجرد صدور الموافقات الرسمية على العدد النهائي للجماهير سيتم تحديد موعد طرح التذاكر.

وأشار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة في تصريحاته، إلى أن تأهل الوداد المغربي لمواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا أنهى الأزمة المتعلقة بموعد انضمام لاعبي الأهلي لبعثة المنتخب في معسكر الفراعنة المقرر بالمغرب، والذي يخوض على هامشه منتخب مصر مباراة رسمية أمام منتخب غينيا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره منتخب غينيا يوم 14 يونيو المقبل بمدينة مراكش في المغرب، وذلك بعد 3 أيام فقط من موعد مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين فريقي الأهلي والوداد المغربي والتي تقام بملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب

وعلق وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة على ما تردد بشأن رغبة نادي الزمالك في فتح باب القيد الصيفي له بشكل استثنائي، وذلك حتى يتسنى للفريق الأبيض ضم لاعبين جدد إلى صفوفه؛ قبل المشاركة في النسخة الجديدة من البطولة العربية للأندية.

وأضاف العطار أن باب القيد سيتم فتحه على الأرجح في اليوم التالي مباشرة لنهاية منافسات النسخة الحالية من بطولة الدوري الممتاز، وهو الأمر الذي جرت العادة عليه في المواسم الأخيرة.