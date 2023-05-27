شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل يذاكر مباريات ذئاب الجبل بحثاً عن استعادة الانتصارات للإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني للنادى الاسماعيلى على دراسة مباريات المقاولون العرب بالدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف ذئاب الجبل قبل ملاقاته في المباراة المقرر لها التاسعة والنصف مساء الأربعاء المقبل على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري بحثاً عن استعادة الانتصارات للدراويش من أجل تفادى دوامة الهبوط.

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الحادى عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 32 نقطة، حصدها بعد خوض 28 مباراة، حيث فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 11 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 10 مواجهات، وسجل لاعبو الإسماعيلى 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 هدفاً آخر.

فى سياق مختلف ، تمسك مسئولي النادى الاسماعيلى بإستمرار حمزة الجمل المدير الفني للفريق في منصبه رغم وداع فريق الكرة لمنافسات بطولة كأس مصر من دور الـ 32 لصالح نادى النجوم.

وجدد مجلس إدارة نادى الإسماعيلى برئاسة أبو بكر الحديدى، الثقة فى حمزة الجمل وجهازه المعاون فى مواصلة القيادة الفنية للفريق، بعد الخروج من كأس مصر على يد فريق النجوم من دور الـ32 بعد الهزيمة بهدفين نظيفين.

ويرى مجلس إدارة الإسماعيلى أن حمزة الجمل يسير بخطى ثابتة مع الفريق، ولا يوجد تفكير فى إقالته من منصبه خاصة بعدما نجح فى قيادة الفريق من الخروج من مناطق الهبوط إلى حد ما، مع توقيع عقوبات على اللاعبين بعد الأداء السيئ فى مواجهة النجوم.

وكشف أكد اللواء أبوبكر الحديدي ، رئيس الإسماعيلي ، أن حمزة الجمل المدير الفني للفريق لا يحصل على راتبه منذ 3 شهور مع جهازه المعاون.

وأشار الحديدي إلى أن حمزة الجمل أحد أبناء النادي المخلصين مؤكداً أنه لا مجال للحديث عن رحيل الجمل عن منصبه.

وأوضح أن الجمل مستمر في منصبه ولا توجد أي صحة لأنباء التعاقد مع القبرصي نيكوديموس بابا فاسيليو مدرب البنك الأهلي بداية من الموسم المقبل.

وتابع:" لن نستغنى عن خدمات حمزة الجمل وهو مستمر معنا ومهمتنا تمهيد الطريق قبل ترك المهمة للمجلس المنتخب بعد نهاية مدة اللجنة المؤقتة".

وقال الحديدي إن الإسماعيلي يمر بأصعب ظروف في تاريخه ولكن هناك جهود كبيرة من أجل إنقاذ الفريق بالدوري وخطوات مهمة ومرتقبة لإنعاش خزينة الدراويش.