منتخب اليمن يهزم نظيرة السعودي استعدادا لنهائيات ناشئي آسيا

المنامة - ياسر ابراهيم -

فاز منتخبنا الوطني للناشئين على نظيره السعودي (1-0) مساء الجمعة على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي في الدمام، استعدادا للمشاركة في النهائيات الآسيوية بتايلاند، خلال الفترة بين 15 يونيو/حزيران وحتى 2 يوليو/تموز 2023.



وسجل هدف المنتخب اليمني اللاعب محمد فاضل، علما بأن المنتخب السعودي خاض معظم المواجهة بـ10 لاعبين بعد طرد أحد مدافعيه في الشوط الأول، بداعي الخشونة.



ويخوض المنتخب اليمني النهائيات ضمن المجموعة الأولى، التي تضم "تايلاند وماليزيا ولاوس"، في حين ينافس المنتخب السعودي ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب "طاجيكستان وأستراليا والصين".



وبدأ المنتخب اليمني يوم الأربعاء الماضي معسكره في المدينة الدمام السعودية، ضمن برنامج سيستمر لمدة 8 أيام.



المصدر: موقع كورة