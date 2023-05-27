شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش بالدورى والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الزمالك بقيادة الكولومبى أوسوريو استعداداته لمواجهة طلائع الجيش بعدما تعادل في مباراته الأخيرة مع الداخلية بهدف لكل فريق باستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحرص الخواجة الكولومبي على إعادة مشاهدة مباراة الاهلى وطلائع الجيش التى أقيمت أمس بالدوري للتعرف على قدرات المنافس الذى يلاقيه فى الجولة المقبلة بالدوري كما يعيد مشاهدة مباريات الزمالك الاخيرة حتى يتمكن من الوقوف على السلبيات والإيجابيات التى حدثت طوال الـ90 دقيقة، من أجل معالجتها وتطوير بعض الجوانب التي يرى أنها مازالت تحتاج للعمل فى المرحلة المقبلة.

وتأهل الزمالك إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر، عقب فوزه أمام بروكسي 3 / 2 في المواجهة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة، في إطار مباريات دور الـ32، في مباراة شهدت اللجوء للأوقات الإضافية عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2/2.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها الثامنة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدوري المصري

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والطلائع

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والطلائع في الدوري المصري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.