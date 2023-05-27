الأهلى يبدأ التحضير اليوم لمواجهة سيراميكا بالدورى بدون راحة

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني للنادى للأهلى بقيادة السويسرى مارسيل صفحة مباراة طلائع الجيش التي أقيمت مساء الجمعة على ستاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري

ولضيق الوقت يبدأ المارد الأحمر اليوم السبت الاستعداد بدون راحة لمواجهة سيراميكا المقرر لها الثامنة مساء الاثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

يخوض فريق الاهلى مرانا استشفائياً للعناصر التي شاركت بشكل أساسى في مباراة الطلائع التي أقيمت بالأمس فيما يخوض البدلاء والمستبعدين مراناً قوياً استعداداً لمواجهة سيراميكا.

ويغيب محمد الشناوى حارس مرمى الاهلى عن مباراة سيراميكا بسبب الإيقاف ثلاثة مباريات بعد الطرد في مباراة سموحة كما يعانى من الإصابة في عضلة السمانة.