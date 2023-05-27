شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو مدرب الزمالك يدرس طلائع الجيش عبر بوابة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك طلائع الجيش عن طريق مشاهدة مباراته التي أقيمت بالأمس الجمعة مع الأهلى ضمن مؤجلات الجولة الثانية والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويعمل أوسوريو مع جهازه المعاون على دراسة نقاط القوة والضعف في فريق طلائع الجيش،قبل المواجهة المهمة التي تجمعهما يوم الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن مؤجلات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

في سياق متصل يدعم أحمد فتوح وناصر منسى وعمر جابر ومحمد عبد الغنى رباعى الزمالك صفوف الفريق الأبيض في مباراة طلائع الجيش المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل ضمن مؤجلات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وبات رباعى الفريق الأبيض جاهزاً من الناحية الطبية بعد مشاركتهم في مران الأربعاء الماضى بصورة طبيعية، ليقتربوا من اقتحام قائمة الزمالك في المباراة المقبلة، بعد غياب طويل، ويصبح اقتحام أي منهم التشكيل تحت تصرف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني.