شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يختتم استعداداته لمواجهة إنبى فى دور الـ 16 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم السبت، فريق الكرة الأول بنادي فيوتشر، استعداداته لمواجهة إنبي في دور الـ 16 ببطولة كأس مصر، في اللقاء الذي من المقرر أن يجمع الفريقين غداً الأحد، وكان فيوتشر قد تأهل إلى هذا الدور بعد الفوز على طلائع الأسطول بأربعة مقابل هدف في الدور التمهيدي.

وأكد مصدر مسؤول بنادي فيوتشر، أن جميع الأنباء المثارة في الفترة الأخيرة حول رحيل علي ماهر عن القيادة الفتية للفريق، هي أنباء غير صحيحة، وأكد المصدر في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن إدارة فيوتشر لديها هدف ترغب في تحقيقه وهو الحفاظ على مكتسبات الموسم الماضي وانهاء الموسم الجاري في مركز يليق بالفريق بين الكبار.

وأضاف المصدر أن علي ماهر يحقق نتائج طيبة مع الفريق، غير أن الحظ لم يحالفه في لقاءات سابقة بالدوري قبل استعادة الانتصارات في المواجهة الأخيرة أمام سيراميكا، والتي انتهت بفوز فيوتشر بهدف نظيف، مؤكداً أن مجلس الإدارة لن يدخر جهدا في دعم الجهاز الفني واللاعبين.

ويحتل فيوتشر المركز الثالث فى جدول مسابقة الدوري برصيد 54 نقطة، وذلك بعدما خاض فيوتشر 28 مباراة، حيث فاز في 14 لقاء وتعادل في 12 مباراة وخسر مباراتين، وسجل لاعبو فيوتشر 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 16.