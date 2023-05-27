شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق اختبارات الناشئين بنادي المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم السبت، اختبارات قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب، لاختيار أفضل المواهب الكروية، ومن المقرر ان يفتح نادي المقاولون العرب أبوابه امام كل من يرغب في الخضوع للاختبارات داخل القطاع في كافة الأعمار السنية.

وتم تقسيم أيام الاسبوع على النحو التالي:

السبت والاثنين والاربعاء من كل اسبوع مواليد 2010/2011/2012/2013/2014/2015

والاحد والثلاثاء والخميس من كل اسبوع مواليد/2005/2006/2007/2008/2009

من ناحية أخرى، وجه مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح الشكر إلى محمد رضوان على الفترة التي قضاها في منصب رئيس قطاع الناشئين بالنادي .

وأكد مجلس الإدارة تقديره واعتزازه للمجهود الذي بذله محمد رضوان في تطوير قطاع الناشئين بالنادي كواحدا من أبناء النادي المخلصين.

وقرر مجلس الإدارة تعيين يسري عبد الغني رئيسا لقطاع الناشئين على أن يواصل مسيرة التطوير ويقدم خطة عمل واعدة للارتقاء بكل الجوانب داخل القطاع.