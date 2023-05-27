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الأهلى يواجه دوان السنغالى فى نهائى بطولة bal لكرة السلة برواندا

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القاهرة - سامية سيد -  يلتقى اليوم السبت فريق كرة سلة الاهلى رجال  مع نظيره دوان السنغالى فى نهائي بطولة bal  والتى تقام برواندا.

 

وصعد الأهلى للنهائي بعد التغلب على ستاد مالى بنتيجة 78/73 بينما صعد دوان السنغالى بالفوز على بتودى لواندا الانجولى.

 

وكان الأهلى قد فاز  فى مباريات البطولة منذ التصفيات وحتى النهائيات عدا مباراة واحدة ، حيث حقق الأهلي الفوز في مباراته الأولى على فيروفيارو الموزمبيقي بنتيجة 92-74.

 

وحقق الفوز في مباراته الثانية على سيتي أويلرز بنتيجة 74-72.

 

وفاز  ايضا في مباراته الثالثة على كيب تاون الجنوب أفريقي بنتيجة 91-75.

 

بينما خسر الأهلى في مباراته الرابعة أمام بترو دي لواندا الأنجولي بنتيجة 91-90 ثم عاد و حقق الفوز في مباراته الخامسة أمام سلاك الغينى بنتيجة  80/70

 

وفاز الاهلى بلقب دورى السوبر بعد الفوز على الاتحاد فى 3 مباريات من أصل 4 تم خوضها فى سلسلة مباريات best of 5 

 

ونجح الأهلى فى القوز ببطولة دورى المرتبط ودورى السوبر وكأس مصر بالإضافة إلى التأهل لنهائي بطولة

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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