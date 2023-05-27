شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه دوان السنغالى فى نهائى بطولة bal لكرة السلة برواندا والان مع تفاصيل الخبر
وصعد الأهلى للنهائي بعد التغلب على ستاد مالى بنتيجة 78/73 بينما صعد دوان السنغالى بالفوز على بتودى لواندا الانجولى.
وحقق الفوز في مباراته الثانية على سيتي أويلرز بنتيجة 74-72.
وفاز ايضا في مباراته الثالثة على كيب تاون الجنوب أفريقي بنتيجة 91-75.
بينما خسر الأهلى في مباراته الرابعة أمام بترو دي لواندا الأنجولي بنتيجة 91-90 ثم عاد و حقق الفوز في مباراته الخامسة أمام سلاك الغينى بنتيجة 80/70
وفاز الاهلى بلقب دورى السوبر بعد الفوز على الاتحاد فى 3 مباريات من أصل 4 تم خوضها فى سلسلة مباريات best of 5
ونجح الأهلى فى القوز ببطولة دورى المرتبط ودورى السوبر وكأس مصر بالإضافة إلى التأهل لنهائي بطولة
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