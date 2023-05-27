الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة طلائع الجيش بالدورى

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القاهرة - سامية سيد - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته اليوم السبت استعداداً لمواجهة طلائع الجيش في المباراة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن مؤجلات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويستكمل فريق الزمالك تدريباته بعد الراحة التي منحها الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للاعبين،بالأمس الجمعة لمنحهم فرصة لالتقاط الأنفاس والجلوس مع أسرهم في الوقت الذى يتعرض له الفريق لضغط المباريات.

فى سياق متصل يدعم أحمد فتوح وناصر منسى وعمر جابر ومحمد عبد الغنى رباعى الزمالك صفوف الفريق الأبيض في مباراة طلائع الجيش المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل ضمن مؤجلات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وبات رباعى الفريق الأبيض جاهزاً من الناحية الطبية بعد مشاركتهم في مران الأربعاء الماضى بصورة طبيعية، ليقتربوا من اقتحام قائمة الزمالك في المباراة المقبلة، بعد غياب طويل، ويصبح اقتحام أي منهم التشكيل تحت تصرف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني.

وشدد أوسوريو على لاعبى الزمالك بضرورة الفوز في المباريات المتبقية من الدورى الممتاز في ظل موقف الفريق الأبيض الذى بات مهدداً في المشاركة ببطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل في ظل احتلاله المركز الرابع برصيد 47 نقطة من 28 لقاء وابتعاده عن أقرب منافسيه بيراميدز الذى بات الأقرب لحجز مقعد دورى الأبطال الثانى مع الأهلى بعد وصوله للنقطة 55 علماً بأنه لعب 27 لقاء فقط.