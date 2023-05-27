شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة طلائع الجيش بالدورى والان مع تفاصيل الخبر
ويستكمل فريق الزمالك تدريباته بعد الراحة التي منحها الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للاعبين،بالأمس الجمعة لمنحهم فرصة لالتقاط الأنفاس والجلوس مع أسرهم في الوقت الذى يتعرض له الفريق لضغط المباريات.
وبات رباعى الفريق الأبيض جاهزاً من الناحية الطبية بعد مشاركتهم في مران الأربعاء الماضى بصورة طبيعية، ليقتربوا من اقتحام قائمة الزمالك في المباراة المقبلة، بعد غياب طويل، ويصبح اقتحام أي منهم التشكيل تحت تصرف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني.
وشدد أوسوريو على لاعبى الزمالك بضرورة الفوز في المباريات المتبقية من الدورى الممتاز في ظل موقف الفريق الأبيض الذى بات مهدداً في المشاركة ببطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل في ظل احتلاله المركز الرابع برصيد 47 نقطة من 28 لقاء وابتعاده عن أقرب منافسيه بيراميدز الذى بات الأقرب لحجز مقعد دورى الأبطال الثانى مع الأهلى بعد وصوله للنقطة 55 علماً بأنه لعب 27 لقاء فقط.
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