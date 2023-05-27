شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يضع الرتوش الأخيرة على تمديد تعاقد ياسر إبراهيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع مسئولو النادي الأهلي، فى الوقت الحالي، الرتوش الأخيرة على إنهاء ملف تمديد تعاقد ياسر إبراهيم مدافع الفريق، والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، من أجل الاستمرار مع الأهلي لمدة 3 سنوات جديدة، لاسيما بعد الحصول على الضوء الأخضر من مارسيل كولر المدير الفني لتجديد عقد اللاعب، باعتباره من أهم الركائز فى صفوف الفريق الأحمر فى الوقت الحالي، ونجاح الطرفين فى التوصل لاتفاق نهائي على الاستمرار.

ويقدم ياسر إبراهيم مستويات طيبة مع الأهلي الفترة الأخيرة، سواء فى بطولة كأس العالم للأندية أو بطولة الدوري وأخيرا دوري أبطال أفريقيا، وهو ما دفع الجهاز الفني للموافقة على تجديد عقده ومنح إدارة التعاقدات الضوء الأخضر لتجديد عقد اللاعب، فى ظل حاجة الأهلي لجهوده خلال الفترة المقبلة، وهو ما حدث بالفعل خلال الأيام القليلة الماضية.

وأبدى ياسر إبراهيم موافقة مبدئية على تجديد عقده مع الأهلي مفضلا استكمال مسيرته فى قلعة الجزيرة.