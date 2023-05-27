شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجى يدعم مصطفى شوبير: أنت أهل لنهائى أفريقيا.. أعرف إمكانياتك وشخصيتك القوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني السابق، رسالة دعم وتحفيز لمصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي، بعد أدائه المميز فى مباراة الأمس أمام طلائع الجيش، ليقود فريقه للفوز بهدفين نظيفين والحفاظ على صدارة الدوري.

وكتب أحمد ناجي، عبر حسابه على فيس بوك، "إلى مصطفى شوبير القاطن فى منزل والده الكابتن أحمد شوبير، لو كان من نصيبك أن تلعب النهائى الأفريقى حال عدم جاهزية حارسينا الكبار محمد الشناوى وعلى لطفى، فأنت أهل لها، أعرف إمكانياتك وشخصيتك القوية، وأطمئن كل جماهير الأهلى العظيمة الداعمة لكل ما هو أهلاوى أنك إذا ما حدث ذلك ستكون عند حُسن ظن الجميع".

وكان الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، قد كشف أن مصطفى شوبير ‏حارس الفريق تعرض لجرح قطعي فى الجفن العلوى خلال مباراة طلائع الجيش، وتم وضع ‏لاصق طبي، واستكمل الحارس المباراة بصورة طبيعية، فيما يخضع لفحص طبي جديد خلال ‏الساعات المقبلة للمزيد من الاطمئنان على حالته.

وفاز الأهلي على طلائع الجيش بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت باستاد الكلية ‏الحربية والمؤجلة من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.‏

سجل ثنائية الأهلي، محمد مجدي أفشة في الدقيقة 46 بتسديدة صاروخية سكنت أعلى الزواية اليسرى وعمرو السولية من ضربة جزاء في الدقيقة 90.

ورفع الأهلي رصيده إلى 59 نقطة، ويواصل انفراده بصدارة الدوري الممتاز بعد 23 مباراة ‏خاضها الفريق في المسابقة.‏



