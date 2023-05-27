شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا وجهازه يراقبون مهاجم إنبى قبل إعلان قائمة المنتخب لمواجهة غينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب أحمد أمين أوفا، مهاجم إنبي، من دخول قائمة منتخب مصر أمام غينيا بعد تألقه الفترة الأخيرة مع فريقه وإحرازه أكثر من هدف بالدورى. ويبحث فيتوريا عن أسماء جديدة لتعويض أحمد حسن كوكا مهاجم المنتخب الذى يغيب عن المنتخب للإصابة.

على صعيد مختلف، يعقد عامر حسين، عضو اتحاد الكرة والمشرف العام على المسابقات، اجتماعا مع روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، لتحديد موعد انطلاق الدوري الجديد في ضوء احتياجات الخواجة وارتباطات المنتخب خلال المرحلة المقبلة.

وينتهي الدوري الحالي قبل 25 يوليو المقبل وفقا لما أعلنته رابطة الأندية المحترفة بسبب المباريات المؤجلة للاهلي بعد صعوده لنهائي دوري أبطال افريقيا أمام الوداد المغربي.

من ناحية أخرى، يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، مباراة ودية يوم 18 يونيو من الشهر المقبل أمام منتخب جنوب السودان.

وتقرر إقامة ودية منتخب مصر مع جنوب السودان باستاد القاهرة في الثامنة مساءً.

ويرتبط منتخب مصر بمباراة أمام غينيا يوم 14 يونيو في المغرب ، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم افريقيا 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار.