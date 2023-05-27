شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام ثلاثى المصرى فى المران الجماعى للفريق استعدادا لغزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم ثلاثي النادي المصري "حسين السيد وفرانك إيتوجا وزياد كمال" فى التدريبات الجماعية للفريق، بعد غيابهم لفترة طويلة بسبب الإصابة، حيث يخوض الثلاثي المراحل الأخيرة من التأهيل تمهيداً لمشاركتهم فى المباريات.

ويستعد النادي المصري لمواجهة غزل المحلة، في المباراة التى تجمع الفريقين يوم 7 يونيو المقبل، ضمن منافسات الدوري.

واستأنف المصري تدريباته أمس بمعسكره فى بورسعيد عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 3 أيام، عقب الفوز على الاتحاد السكندري فى الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف.

وجدد مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، ثقته فى الجهاز الفني للفريق الأول للكرة بقيادة الدكتور ميمي عبد الرازق وجهازه الفني المعاون، وذلك على هامش اجتماع المجلس الدوري، واتفق المجلس على تقديم كافة أوجه الدعم للجهاز الفني والفريق على أن يتم تقييم المرحلة عقب نهاية الموسم الكروي.

ويحتل النادي المصري المركز السابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 40 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 29 مباراة، حيث فاز المصري في 9 مباريات وتعادل في 13 لقاء وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 31 هدفا آخر.