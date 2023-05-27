شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يفحص مصطفى شوبير اليوم استعداداً لمواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع مصطفى شوبير، حارس مرمى النادى الأهلى، لاختبار طبى اليوم، السبت، بعد الإصابة التى تعرض لها فى مباراة طلائع الجيش أمس، وفاز بها المارد الأحمر بهدفين دون رد فى الدورى.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، إن مصطفى شوبير ‏حارس الفريق، تعرض لجرح قطعي فى الجفن العلوي خلال مباراة طلائع الجيش، وتم وضع ‏لاصق طبي، واستكمل الحارس المباراة بصورة طبيعية، فيما يخضع لفحص طبي جديد اليوم للمزيد من الاطمئنان على حالته.‏

وفى سياق آخر، يعيد محمد الشناوى، حارس مرمى النادى الأهلى، إجراء الأشعة على السمانة لتحديد تطورات حالته بعد تنفيذه برنامج علاجى مكثف للتعافى من مزق السمانة، ويسابق الجهاز الطبي للنادى الأهلى بقيادة أحمد أبو عبلة الزمن لتجهيز الشناوى فنياً وبدنياً، استعداداً للمواجهات الحاسمة التى تنتظر فريقه خلال الفترة المقبلة. وغاب محمد الشناوى عن مباراة الأهلى والترجى فى إياب نصف نهائي دوري الأبطال الأفريقى بسبب معاناته من ألم فى عضلة السمانة، كما يواصل الغياب عن مباريات المارد الأحمر الثلاث المقبلة بالدوري، تنفيذاً لعقوبة الإيقاف بعد تعرضه للطرد فى آخر مباراة للأهلى بالدوري الممتاز. وشارك على لطفى حارس الأهلى فى التشكيل الأساسى للمارد الأحمر بمباراة الترجى وإنبى ثم تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية، كما يتواجد مصطفى شوبير الحارس الصاعد بمفرده في قائمة الحراس في ظل إصابة الحارس الرابع حمزة علاء بغضروف فى الركبة. وتألق محمد الشناوى في حراسة مرمى الأهلى بالمباريات الأخيرة قبل الإصابة، سواء في مباراة الذهاب أمام الترجى فى رادس أو مباراة السوبر المصرى أمام بيراميدز وتصدى لهجمات صعبة.