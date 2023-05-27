شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أول تجمع لمنتخب الطائرة تحت قيادة الإيطالى فلافيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ومن المقرر أن يشهد هذا التجمع حضور ياسر قمر رئيس الاتحاد المصرى للطائرة، وعمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد، وحسن عابد المدير التنفيذى للاتحاد، من أجل الترحيب بالمدرب الجديد الذى سيبدأ مهمته الرسمية مع فراعنة الطائرة اعتبارً من انطلاق المعسكر التدريبي الأول تحت قيادته.

من جانبه، أكد المهندس ياسر قمر، رئيس اتحاد كرة الطائرة، فى تصريحات صحفية، أن التجمع القادم للمنتخب الوطني سيشهد جلسة ترحيب بالمدرب الجديد، وكذلك الاطمئنان على حالة جميع اللاعبين العائدين من مشاركات قوية خلال الفترة الأخيرة مع أنديتهم.

وأضاف رئيس اتحاد الطائرة أن مجلس الإدارة فضل اختبار الإيطالي فلافيو جيونيلى نظراً للسيرة الطيبة التى يتمتع بها وخبراته العالية وقدرته على تنفيذ سياسة المجلس الذى يسعى بقوة للعودة بكرة الطائرة المصرية للمنافسة العالمية .

وكان مجلس إدارة الاتحاد قد نجح في انهاء التفاوض مع المدرب الإيطالي فلافيو جيونيلي في سرية تامة وتم الإعلان عن كافة المفاوضات عقب وصول الايطالي للقاهرة والاتفاق على كافة بنود التعاقد .

جدير بالذكر أن المنتخب الوطنى يستعد لدورة الالعاب العربية بالجزائر في شهر يوليو المقبل والبطولة الافريقية التى ستقام بالقاهرة في شهر أغسطس المقبل.