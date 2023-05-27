شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يواجه النصر اليوم فى ختام الأسبوع الـ27 بمجموعة القاهرة بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الترسانة فى الخامسة مساء اليوم، السبت، مع النصر باستاد الترسانة، فى ختام منافسات الجولة السابعة والعشرين من مجموعة القاهرة والقناة في دوري القسم الثاني لكرة القدم.

ويدخل فريق الترسانة اللقاء فى المركز التاسع برصيد 40 نقطة، ويسعى حسين شكرى مدرب الشواكيش لخطف الثلاث نقاط من أجل التقدم 3 مراكز مرة واحدة فى جدول ترتيب المجموعة، مستغلا نتائج هذه الجولة، وطالب اللاعبين بضرورة بذل الجهد من أجل الفوز والحفاظ على أمل إنهاء الموسم فى المراكز الخمسة الأولى.

وفى المقابل، يدخل فريق النصر المباراة فى المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة، ويسعى خلال المباريات المقبلة فى تجميع أكبر قدر من النقاط لتحسين مركزه، خاصة بعد هبوط الإعلاميين بشكل رسمي للقسم الثالث.

وكان فريق زد حقق فوزا مهما على المصرية للاتصالات بأربعة أهداف مقابل هدف، ليرفع فريق زد رصيده إلى 56 نقطة فى صدارة ترتيب مجموعة القاهرة والقناة، فيما بقى فريق المصرية للاتصالات عند النقطة 42.

وسقط فريق السكة الحديد في فخ التعادل السلبي مع فريق القناة، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

وجاءت نتائج مباريات الجوافة الـ27 في مجموعة القاهرة والقناة كالتالي:

مستقبل سبورت 2 /1 كهرباء الإسماعيلية

زد 4 /1 المصرية للاتصالات

بورتو السويس 2 /2 منتخب السويس

الإنتاج الحربى 0 /0 وادى دجلة

القناة 0 /0 السكة الحديد

العبور 2 /1 إيسترن كومبانى

الإعلاميين 0 / 1 بتروجت.