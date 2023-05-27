شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي مع دوان السنغالى فى نهائى بطولة bal لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق كرة السلة بالنادى الأهلى "رجال" مع نظيره دوان السنغالى، اليوم السبت، فى نهائي بطولة bal والتى تقام فى رواندا.

موعد مباراة الأهلى ودوان السنغالى

صعود الأهلى

وصعد الأهلى للنهائي بعد التغلب على استاد مالى بنتيجة 78/73، بينما صعد دوان السنغالى بالفوز على بتودى لواندا الانجولى.

نتائج الأهلى فى البطولة وكان الأهلى قد فاز فى مباريات البطولة منذ التصفيات وحتى النهائيات عدا مباراة واحدة ، حيث حقق الأهلي الفوز في مباراته الأولى على فيروفيارو الموزمبيقي بنتيجة 92-74.

وحقق الفوز في مباراته الثانية على سيتي أويلرز بنتيجة 74-72.

وفاز أيضا في مباراته الثالثة على كيب تاون الجنوب أفريقي بنتيجة 91-75.

بينما خسر الأهلى في مباراته الرابعة أمام بترو دي لواندا الأنجولي بنتيجة 91-90 ثم عاد و حقق الفوز في مباراته الخامسة أمام سلاك الغينى بنتيجة 80/70.

بطولات الأهلى

وفاز الأهلى بلقب دورى السوبر بعد الفوز على الاتحاد فى 3 مباريات من أصل 4 تم خوضها فى سلسلة مباريات best of 5

ونجح الأهلى فى الفوز ببطولة دورى المرتبط ودورى السوبر وكأس مصر بالإضافة إلى التأهل لنهائي بطولة.