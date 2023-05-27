شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يفتقد جهود محمد سمير فى مباراة الزمالك بسبب الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتقد فريق طلائع الجيش، بقيادة عماد النحاس، جهود لاعبه محمد سمير مدافع الفريق في مباراة الزمالك المقبلة بعد تعرضه للطرد فى مباراة فريقه الأخيرة أمام الأهلى والتى خسرها الطلائع بهدفين دون رد.

الأهلي حصل على ركلة جزاء فى الدقيقة 90، وتحصل محمد سمير قلب دفاع طلائع الجيش على بطاقة حمراء، لينفذ عمرو السولية ركلة الجزاء بنجاح فى الدقيقة 91، وكان محمد مجدى أفشة لاعب المارد الأحمر قد سجل الهدف الأول.

وتولى عماد النحاس تدريب طلائع الجيش في 9 فبراير الماضى خلفاً لمحمد يوسف وقاد الفريق في 15 مباراة بواقع 11 مباراة في الدوري ومباراتين في البطولة العربية ولقاء بكأس الرابطة ولقاء بكأس مصر ، حقق الفوز في 3 مواجهات وتعادل في 5 لقاءات وخسر 7 مباريات

وودع طلائع الجيش مع عماد النحاس بطولة كأس الرابطة لصالح فيوتشر كما ودع منافسات البطولة العربية لصالح أهلى بنى غازى الليبى فيما تأهل لدور الستة عشر بكأس مصر.

ويعكف عماد النحاس المدير الفني لطلائع الجيش على دراسة الزمالك بالدوري وكأس مصر للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف الفارس الابيض بحثاً عن استعادة الانتصارات لتعديل مسار فريقه بجدول الدوري.

ويحتل الطلائع المركز السابع عشر فى جدول الدورى حالياً برصيد 26 نقطة، بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز فى خمسة لقاءات وتعادل فى 11 مباراة وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 27 هدفاً وتلقت شباكه 39 هدف.

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة الزمالك المقرر لها الثامنة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدوري المصري.