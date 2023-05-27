شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يحذر لاعبى فيوتشر من انتفاضة إنبى قبل مواجهة كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد علي ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، اجتماعا مع لاعبي الفريق، لشرح بعض الأمور الفنية استعدادا للقاء المرتقب أمام إنبي فى كأس مصر، وخلال جلسته مع اللاعبين حذر علي ماهر لاعبيه من الانتفاضة الكروية المتوقعة للفريق البترولي، بعد الهزيمة التلا تلقاها مؤخراً من الأهلي بهدفين نظيفين في الدوري.

وشدد مدرب فيوتشر على أهمية استغلال الفرص والتركيز على اللمسة الأخيرة، مشيراً إلى أن مباريات الكأس لا تقبل التهاون.

ويختتم فريق الكرة الأول بنادي فيوتشر استعداداته اليوم، السبت، لمواجهة إنبي في دور الـ 16 ببطولة كأس مصر، فى اللقاء الذى من المقرر أن يجمع الفريقين غداً، الأحد، وكان فيوتشر قد تأهل إلى هذا الدور بعد الفوز على طلائع الأسطول بأربعة مقابل هدف في الدور التمهيدي.

ويحتل فيوتشر المركز الثالث فى جدول مسابقة الدوري برصيد 54 نقطة، وذلك بعدما خاض فيوتشر 28 مباراة، حيث فاز في 14 لقاء وتعادل في 12 مباراة وخسر مباراتين، وسجل لاعبو فيوتشر 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 16.