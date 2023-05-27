شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المصرى يحفز اللاعبين بالمكافآت لتخطى فيوتشر فى نصف نهائى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، مكافآت مادية للاعبي الفريق، لتحفيزهم للفوز على فيوتشر فى نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، في اللقاء الذى بجمع الفريقين 24 يونيو المقبل.

وشدد أبو علي على أهمية مواصلة الفريق لمشواره في البطولة للوصول إلى اللقب، وإهداء الجماهير بطولة كأس الرابطة، خاصة مع الجهود الكبيرة التي تبذلها الجماهير في الزحف وراء الفريق إلى برج العرب لمؤازرة اللاعبين في كل مباراة، كما استقر أبو علي على حضور اللقاء المرتقب لدعم اللاعبين والجهاز الفني.

فى ذات السياق، صرف مجلس إدارة النادي المصري مستحقات الجهاز الفني للفريق بقيادة ميمي عبد الرازق، وذلك عن شهر مايو الجاري، وقبل اللقاء المرتقب مع غزل المحلة بالدوري.

ويستعد النادي المصري لمواجهة غزل المحلة، في المباراة التي تجمع الفريقين في السابع من يونيو المقبل وذلك ضمن منافسات الدوري.

ويحتل النادي المصري المركز السابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 40 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 29 مباراة، حيث فاز المصري في 9 مباريات وتعادل في 13 لقاء وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 31 هدفا آخر.