شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يبدأ رحلة استكشاف سيراميكا بحثاً عن مواصلة انتصارات الأهلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بدأ الجهاز الفني للنادى للأهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولر مشاهدة مباريات فريق سيراميكا فى الدوري وكأس مصر، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق قبل ملاقاته فى اللقاء المقرر له التاسعة والنصف مساء الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.
ويغيب محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى عن مباراة سيراميكا بسبب الإيقاف ثلاث مباريات بعد الطرد في مباراة سموحة، كما يعانى من الإصابة فى عضلة السمانة.
وتعد مباراة الأهلى وسيراميكا هي البروفة الأخيرة للمارد الأحمر قبل مواجهة الوداد المغربى في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها 4 يونيو المقبل باستاد القاهرة الدولى.
كان الأهلي قد تغلب على الطلائع بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد الكلية الحربية فى اللقاء المؤجل من الاسبوع الثانى والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز سجلهما أفشة وعمرو السولية.
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