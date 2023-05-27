شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتزعم مقترح إنشاء اتحاد أفروآسيوى لكرة القدم لقصار القامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت البعثة المصرية المشاركة فى بالبطولة الأفروآسيوية، التى تقام فعالياتها حالياً بالمغرب، إلى اجتماع مع رؤساء البعثات المشاركة، لمناقشة اقتراح الجانب المصرى بتأسيس الاتحاد الأفرو آسيوى لكرة القدم لقصار القامة (الأقزام)، وحضر الاجتماع رؤساء البعثات والأجهزة الفنية والإدارية من دول مصر والمغرب والأردن والعراق وفلسطين، وتم دعوة عدد من الدول الأفريقية، كما تم مناقشة المشاركة فى البطولات الدولية حسب البرامج المعمول بها.

وأشاد الحاضرون بدور مصر فى التجربة البارالمبية المصرية، وتم اتخاذ قرار من باقى المنتخبات لانضمام اللجان الخاصة بألعاب قصار القامة إلى اللجان البارالمبية الوطنية فى كل دولة، على أن يكون هناك اجتماع للقادة العرب فى اللجنة البارالمبية المصرية بعد شهر للاتفاق على الاستراتيجية التى تحدد مستقبل منتخبات كرة القدم فى أفريقيا وآسيا، وقدم علي شعبان رئيس البعثة المصرية الشكر لجميع المنتخبات المشاركة ودعوتهم لمصر لاستكمال المشروع العربي والأفريقي تحت شعار نبض واحد من القاهرة.

من ناحية أخرى، أجرى الدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، اتصالا عبر الفيديو كونفراس مع البعثة، أشاد خلاله بالمستوى الذى ظهر عليه المنتخب فى المباريات وحثهم على استكمال تلك الانتصارات والحصول على كأس البطولة الافروآسيوية خاصة وأن المنتخب المصرى متصدر جدول البطولة ويتبقى له مباراتين أمام الأردن اليوم والنهائى مع المغرب غدا الأحد لتحديد بطل الافروآسيوية.

وكان المنتخب المصرى قد فاز أمس على العراق 5-1 بعد انسحاب المنتخب العراقى فى الشوط الأول.

وفى لفتة طيبة وقف المنتخب المصرى فى ممر شرفى تقديرا للاعبي المنتخب العراقي بعد انسحابهم.