شكرا لقرائتكم خبر عن المفاجآت لا تنتهى.. ورش أندية سيتي كلوب الموسيقية تستعد للانطلاق بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم أندية سيتى كلوب بالتنسيق مع وزارة الثقافة، وكذلك قصور الثقافة بمختلف المحافظات، ورش لتعليم العزف على الآلات الموسيقى لأعضاء الأندية بطريقة احترافية، من خلال تخصيص يوم تعريفي لهم على أن يتم الاشتراك فى 4 آلات موسيقية للتعلم.



سيتي كلوب

وتتضمن ورش العمل 8 حصص على مدار الشهر، وسيتم الاشتراك فى هذه الورش، أسوة بأكاديميات أندية سيتى كلوب، وتفاعل الأعضاء مع هذه الورش بمجرد الاعلان عنها وسط إقبال كبير للتعرف على الآلات الموسيقية المتاحة للتعلم عليها.

وستكون ضربة البداية لهذه الورش، من سيتي كلوب بنها وشبين الكوم وسيتم بعد ذلك اعلان مواعيد باقي الأيام التعريفية في أندية سيتي كلوب.

وتخطط أندية سيتى كلوب لعمل ورشة تعليم الرسم والخط العربي والموسيقى في جميع الفروع خلال الفترة المقبلة.

وتهدف أندية سيتى كلوب إلى تأسيس مجتمعات جديدة تلبي احتياجات كل أفراد الأسرة، لذا لا يتوقف دورها عند النشاط الرياضى فقط، لكن يمتد إلى النشاط المجتمعى والعائلى أيضا لتفعيل دور الأسرة وعودة الترابط بين أفرادها في ظل الايقاع السريع للحياة والتطور التكنولوجى.