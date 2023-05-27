شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن جاهزية سيف فاروق جعفر لمواجهة الطلائع.. وانتظام شبانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي الزمالك تماثل سيف فاروق جعفر، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، للشفاء من الإصابة التى أبعدته عن مباراة فريقه الأخيرة أمام الداخلية في الدوري، وكانت عبارة عن إجهاد فى العضلة الخلفية.

وشهد مران الزمالك اليوم مشاركة سيف جعفر فى التدريبات الجماعية كاملة بشكل طبيعي، بعد التأكد من جاهزيته من الناحية الطبية، وشارك اللاعب فى التقسيمة الفنية وظهر بشكل مميز.

كما انتظم محمود شبانة مدافع الزمالك فى التدريبات الجماعية اليوم بشكل طبيعي بعد التعافي من الإصابة التي كان يعاني منها.

وكان شبانة عانى خلال الفترة الأخيرة من آلام في الركبة، وخضع لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الماضية.

وشارك المدافع في مران الزمالك اليوم بصورة كاملة سواء في الجزء البدني أو الفني.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز