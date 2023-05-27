هالاند يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لموسم 2023

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز فوز النرويجي إيرلينج هالاند، لاعب فريق مانشستر سيتي، بجائزة لاعب الموسم فى مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتفوق هالاند على كلا من : كيفين دي بروين، هاري كين قائد توتنهام، ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد، ومارتن أوديجارد نجم وسط أرسنال، وبوكايو ساكا جناح أرسنال، وأخيرًا تريبير لاعب نيوكاسل يونايتد.

ويتصدر هالاند هداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 36 هدفا، ليصبح قريباً من الإعلان الرسمي كهداف للبريميرليج الموسم الحالي، وذلك لأول مرة فى تاريخه، حيث انضم للسيتي قادما من بوروسيا دورتموند الألماني قبل بداية الموسم.

وتوج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما استفاد من سقوط أرسنال في فخ التعادل أمام نوتينجهام فورست والفوز على تشيلسي.