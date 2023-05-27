شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. شيكابالا راحة وتأهيل مصطفى شلبى ومشاركة عبد الله جمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة سلبية من التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم السبت بالتنسيق بين الجهازين الفني والطبي.

وجاء حصول "شيكابالا" على راحة سلبية من التدريبات بعدما شعر اللاعب بإجهاد عضلي خفيف.

وفضل الجهاز الطبي منح " شيكابالا" راحة من التدريبات الجماعية، على أن ينتظم في المران الغد بشكل طبيعي.

كما خاض مصطفى شلبي جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية منفردة على هامش التدريبات الجماعية صباح اليوم، وأدى تدريبات في صالة الجيم، وبعدها أدى تدريبات منفردة بالركض داخل الملعب بعد شعوره بإجهاد عضلي.

وحرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالزمالك على وضع برنامج تدريبي خاص لشلبي لتجهيزه بالشكل الأمثل قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.

فيما شارك عبدالله جمعة الظهير الأيسر في الفقرة البدنية خلال تدريب اليوم بعدما انتهي من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له في الفترة الأخيرة بسبب الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية.

وأدى جمعة الفقرة التدريبية الأولى الخاصة بالجزء البدني من المران، وخاض فقرة أخرى خاصة بتدريبات الكرة ولم يشارك في التقسيمة الفنية.